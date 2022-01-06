Başkan Akkaya Akşehir Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir'de herkesin şehrin yönetiminde söz sahibi olabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında "Hanım Kardeşlerimizi Dinliyoruz" adı altında bir program düzenledi.

Kısa adı ASEM olan Akşehir Aile Sanat ve Eğitim Merkezi Hanımlar Lokali'ndeki etkinlikte Başkan Akkaya, ilk önce kursiyerlerin yeni yılını kutlayarak, isteklerini dinledi.

Akşehirli hanımlarla ASEM'in lokalinde bir araya gelen Başkan Akkaya'ya AK Parti Konya Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Erkan, AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü, Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Hekim de eşlik etti.

Yoğun katılımın olduğu program sonunda hanımların fikirlerinden istifade ettikleri için memnun olduklarını dile getiren Başkan Akkaya, şunları kaydetti:

"Bugün kursiyer hanımefendileri ziyaret ettik ve Akşehirli hanım kardeşlerimizle bir araya gelerek onların Akşehir'imize dahil isteklerini, önerilerini dinledik. Hanım kardeşlerimizin fikirlerinden istifade ettik. Akşehir'imizi hep birlikte yöneteceğiz. İnşallah gücümüz yettiğince Akşehir Belediyesi olarak hanımlarımızın bu taleplerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bizim görev alanlarımızın dışında olan konuları da kamu kurumlarımıza, Büyükşehir Belediyemize ve diğer kuruluşlarımıza aktaracağız. Bizi burada misafir ettikleri için de Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızın ASEM birimine teşekkürlerimizi arz ediyoruz."