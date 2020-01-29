Başkan Akkaya asker eğlencesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akkaya asker eğlencesine katıldı - Son Dakika

Başkan Akkaya asker eğlencesine katıldı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin katkısıyla Çakıllar Mahallesinde askere gidecek gençler için bir asker eğlence gecesi düzenledi.

Başkan Akkaya asker eğlencesine katıldı, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin katkısıyla Çakıllar Mahallesinde askere gidecek gençler için bir asker eğlence gecesi düzenledi.


Çakıllar Düğün Salonu'nda yapılan geceye Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Çakıllar Mahallesi Muhtarı Metin Ercan ile asker aileleri katıldı.


Yapılan etkinlikte bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ne mutlu sizlere ki, bu koçlarımızı yetiştirdiniz ve sağlıcakla vatani görevlerini yapmak üzere askere uğurluyorsunuz. Askerlerimizin görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp, ayaklarına taş değmeden inşallah memleketlerine dönmelerini temenni ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Onlar bizim gururumuz, onurumuz her şeyimizdir. Biz burada rahat nefes alabiliyorsak, günlük işlerimizi, ibadetlerimizi, rızkımızı rahatça kazanmaya gayret ediyorsak, askerlerimizin yüzü suyu hürmetinedir. Tüm dualarımız onlarla ve sizinledir. Sağlıcakla inşallah görevlerini yaparak dönmelerini arzu ediyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.


Yapılan konuşmalarının ardından Akşehir Belediyesinin müzik grubu tarafından çalınan müzikler eşlinde oyunlar oynandı.Başkan Akkaya, Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit ve Belediye Meclis Üyeleri askere gidecek gençleri tebrik ederek içlerinde Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bulunan birer çanta hediye ederken, gece; askere gidecek gençlere kına yakılması ile sona erdi. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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