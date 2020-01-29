Başkan Akkaya askere gidecek gençlerin eğlencesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akkaya askere gidecek gençlerin eğlencesine katıldı - Son Dakika

Başkan Akkaya askere gidecek gençlerin eğlencesine katıldı

6 saat önce

Akşehir Belediyesi'nin katkısıyla Çakıllar Mahallesi'nde askere gidecek gençler için gece düzenlendi.

Başkan Akkaya askere gidecek gençlerin eğlencesine katıldı, System.String[]

Akşehir Belediyesi'nin katkısıyla Çakıllar Mahallesi'nde askere gidecek gençler için gece düzenlendi.

Çakıllar Düğün Salonu'nda düzenlenen asker gecesine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da katıldı.

Burada konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ne mutlu sizlere ki, bu koçlarımızı yetiştirdiniz ve sağlıcakla vatani görevlerini yapmak üzere askere uğurluyorsunuz. Askerlerimizin görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp, ayaklarına taş değmeden inşallah memleketlerine dönmelerini temenni ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Onlar bizim gururumuz, onurumuz her şeyimizdir. Biz burada rahat nefes alabiliyorsak, günlük işlerimizi, ibadetlerimizi, rızkımızı rahatça kazanmaya gayret ediyorsak, askerlerimizin yüzü suyu hürmetinedir. Tüm dualarımız onlarla ve sizinledir. Sağlıcakla inşallah görevlerini yaparak dönmelerini arzu ediyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından Akşehir Belediyesi'nin müzik grubu tarafından çalınan şakı ve türküler eşliğinde asker adayları sahnede oynadı.

Gece askere gidecek gençlere kına yakılması ile son buldu.

Salih Akkaya, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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