Başkan Akkaya Avrupa üçüncüsü sporcuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akkaya Avrupa üçüncüsü sporcuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Akkaya Avrupa üçüncüsü sporcuyu altınla ödüllendirdi

6 saat önce

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Yıldızlar Avrupa üçüncüsü olan Akşehirli sporcuyu Belediye Başkanı Salih Akkaya altınla ödüllendirdi.

Başkan Akkaya Avrupa üçüncüsü sporcuyu altınla ödüllendirdi, System.String[]

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Yıldızlar Avrupa üçüncüsü olan Akşehirli sporcuyu Belediye Başkanı Salih Akkaya altınla ödüllendirdi.

İsrail'in Eilat kentinde yapılan müsabakalarda halterde Yıldızlar Avrupa üçüncüsü olan Özel Birey Anadolu Lisesi öğrencisi Nuran Yalçın, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı öğretmenleriyle makamında ziyaret etti.

Sporcuyu ve okul idarecilerini başarıları için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehirli sporcuların çeşitli spor dallarında önemli bir başarıyı yakalayarak, her geçen gün çıtayı daha da yükselttiğini söyledi.

Akkaya ayrıca sporcuyu Avrupa üçüncülüğünün üzerine çıkıp, dünya şampiyonluğuna ulaşması temennisinde bulundu.

Nuran Yalçın'ı ziyaretin sonunda Başkan Akkaya altınla ödüllendirdi.

Salih Akkaya, İsrail, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havayolu şirketi, trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında 'Bayanlar ve Baylar'ı kaldırıyor Ata Demirer, Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oyuncu oldu Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:20 Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu - Son Dakika
22:20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" - Son Dakika
22:19 Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:24:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akkaya Avrupa üçüncüsü sporcuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]