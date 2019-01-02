Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya, Avrupa'ya Staja Gidecek Öğrencileri Kabul Etti

Başkan Akkaya, Avrupa'ya Staja Gidecek Öğrencileri Kabul Etti

1 saat önce

Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "Akşehir'den Avrupa'ya Uzanıyoruz" projesinin, Ulusal Ajans tarafından kabul gördüğü ve 28 öğrencinin proje kapsamında Avrupa ülkelerinde staja gidecekleri öğrenildi.

Başkan Akkaya, Avrupa'ya Staja Gidecek Öğrencileri Kabul Etti, System.String[]
Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı " Akşehir'den Avrupa'ya Uzanıyoruz" projesinin, Ulusal Ajans tarafından kabul gördüğü ve 28 öğrencinin proje kapsamında Avrupa ülkelerinde staja gidecekleri öğrenildi.

Avrupa'ya staja gidecek öğrencilerden oluşan bir grup, Okul Müdürü Hasan Kütükçü ile birlikte Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Okul Müdürü Kütükçü, proje ile sağlık sektörünün talep ettiği niteliklere sahip sağlık insan gücünü yetiştirmeyi, ulusal plan ve stratejilere katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kütükçü, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri alanında mesleki eğitim alan 14 öğrencimizin Almanya ve Hollanda'daki kuruluşlarda hasta ve yaşlı bakımı konusunda staj yapması, 14 öğrencimizin de Letonya ve Çekya'daki kuruluşlarda bilgisayar destekli simülasyon araçları üzerine beceri geliştirmesini amaçlıyoruz."

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, staj yapacak öğrencilere başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Akşehir, Avrupa, Eğitim
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