Başkan Akkaya belediye personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya düzenlenen bir programla belediye personeli ile bayramlaştı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına; Başkan Akkaya'nın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, memurlar ve işçiler katıldı. Bayramlaşma programında işçiler adına işçi sendika temsilcisi Özkan Dayıoğlu ile memurlar adına İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Macit Kaya birer konuşma yapıp, katılanların bayramını kutladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bütün personelin bayramını kutlayarak, "İdrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah kurbanlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Mevla'ya yaklaşmamıza vesile eylesin. Sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içinde ailelerimizle ile sevdiklerimizle de beraberiz. Bayram sırasında yoğun bir çalışmamız oldu. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere bütün ekiplerimizin, çalışan arkadaşlarımızın yoğunluğu oldu. Zaman zaman şikayetler, serzenişler, talepler gelse de genel anlamda elhamdülillah bayramda iyi bir hizmet süresi geçirdik. Hepinize gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başta Temizlik İşleri, Fen İşleri, Cenaze Hizmetleri, Park Bahçe, Sosyal Yardımlaşma, Zabıta gibi birçok birimimizdeki çalışma arkadaşlarımız işleri aksatmama noktasında yoğun gayretler gösterdiler. Teşekkür ediyorum. Bu bayramımızda uzun yıllardır görülmemiş bir katılım oldu. Bu pandemi sürecinde geçen yıllarda gelemeyen gurbetçi vatandaşlarımız yoğun bir şekilde memleketlerine gelince trafiğimiz adeta kilitlenme noktasına geldi. Bu sırada Emniyet Personelimize de yardımcı olma noktasında bizde Zabıta Personelimizi harekete geçirerek trafik akışını hafifleterek yardımcı olduk. Elhamdülillah birçok uzaktaki akraba, eş dostlarımızda memleketlerimize geldi, sıla-i rahim ettiler, hep beraber olduk, güzel bir bayram oldu" dedi.

Başkan Akkaya; tüm belediye personeli ile birlikte kendisinin takım kaptanlığında Akşehir'e en güzel hizmet ve projeleri vermeye devam edeceklerinin de altını çizdi. Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından tüm belediye personeli sosyal mesafe kuralına dikkat ederek birbiriyle bayramlaştı. Bayram şekeri ve kolonya sunulmasının ardından bayramlaşma programı sona erdi. - KONYA