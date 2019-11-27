Başkan Akkaya'dan Akşehirsporlu futbolculara baklava

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehirsporlu futbolcuları ziyaret ederek baklava ikram etti.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele veren ve geçtiğimiz hafta Karaman Belediyespor'la yaptığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Akşehirspor'da yüzler gülüyor. Bu hafta deplasmanda oynayacağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasman oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı sporcular maçtan da galibiyetle ayrılmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Akşehir Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Cenap Taner, gözetiminde hazırlıklarını sürdüren futbolcuların antrenmanını izleyen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, antrenman sonrası sporculara baklava ikram etti. Başkan Akkaya ile birlikte antrenmanı Akşehir Spor Kulüp Başkanı Ünal Çelik ve kulüp yöneticileri de izledi. Akşehir Spor'un son haftalarda aldığı galibiyetlerle geçen yıl olduğu gibi bu yılda 3. Lig için mücadele verdiğine dikkat çeken Başkan Akkaya, "Akşehirsporumuzun Burdur'da oynayacağı deplasman maçı öncesi yaptığı antrenmanını izledik. Maşallah, Allah futbolcularımızı nazarlardan saklasın, güçlerini kuvvetlerini artırsın, çok güzel gidiyorlar. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Biz bize düşeni yapacağız ondan sonrada tevekkülü Allah. Geçen yılda güzel sonuçlar oldu ama olmadı mı da olmuyor tabi. Burada da kısmet ve nasip denilen kavram devreye girmiş oluyor. Allah kaza bela vermesin, başarılı bir şekilde sağlıcakla yine sezonu tamamlayalım. Hepinizin alnından ve gözlerinden öpüyorum. Takımımıza bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum" diye konuştu. - KONYA