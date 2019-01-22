Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya'dan Çocuklara Tatil Armağanı

Başkan Akkaya'dan Çocuklara Tatil Armağanı

1 saat önce

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla, başarılı öğrencilere Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden yararlanma hediyesi verdi.

Başkan Akkaya'dan Çocuklara Tatil Armağanı, System.String[]
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla, başarılı öğrencilere Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden yararlanma hediyesi verdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde takdirname alan başarılı öğrencilere tatil armağanı olarak Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden yararlanma imkanı getirdiklerini söyledi.

Yarıyıl tatilinin öğrenciler için eğlenceli ve dinlendirici geçmesini istediklerini belirten Akkaya, "Bugün 70 kişilik bir öğrenci grubu bu hediyemizden yararlanmak üzere kayıt yaptırdı. Grup grup, seanslar halinde çocuklarımızı belediyemizin havuzlarından yararlandıracağız. Yüzme bilen çocuklarımız burada inşallah yüzmelerini daha da geliştirir, bilmeyenler için de Merkezimiz yüzme öğrenme noktasında bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Tüm çocuklarımıza tatillerini en iyi şekilde dinlenerek, değerlendirerek kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Akşehir'de bu dönem 5 bin 20 öğrencinin takdirname aldığını dile getiren Akkaya, "Geçtiğimiz yıllarda takdirname ve teşekkür belgeleri alan öğrencilerimize sinemadan yararlanma imkanı sağlamıştık. Bu yıl farklılık olması amacıyla Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'mizden yararlanma imkanı sunalım istedik. Takdirname alan her öğrencimizin gelip burada kayıt yaptırarak bu havuzlardan yararlanma imkanı olacak" dedi.


Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden yararlanmak isteyen öğrencilerin 812 20 22? irtibat numarasından veya aksehirsehribeyza4242@gmail.com e-posta adresinden randevu almaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Akşehir, Güncel
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