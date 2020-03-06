Başkan Akkaya'dan kadınlara karanfil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akkaya'dan kadınlara karanfil - Son Dakika

Başkan Akkaya'dan kadınlara karanfil

14 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, ilçe merkezinde kurulan halk pazarında kadınlara karanfil dağıttı.

Başkan Akkaya'dan kadınlara karanfil, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, ilçe merkezinde kurulan halk pazarında kadınlara karanfil dağıttı.


Başkan Akkaya, pazar esnafı kadınlar ve alış veriş için pazara gelen kadınların kadınlar günü kutladı. Pazar yerini dolaşan Belediye Başkanı Akkaya, "Bilimden sanata, iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda eşsiz başarılara imza atan kadınlarımızın gününü kutluyorum. Onların emekleri, mücadele azimleri, asla göz ardı edilemez. Toplum ancak kadına verdiği değerle yücelir. İnanıyorum ki her bir insanımız bu bilinçle hareket eder. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş, bazen de değerli bir eş olan kıymetli kadınlarımızın her birine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Dünya Kadınlar Günü, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların ilk test sonuçlarını açıkladı Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akkaya'dan kadınlara karanfil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]