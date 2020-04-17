Başkan Akkaya'dan sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akşehir Devlet Hastanesine gitti. Burada Başhekim Bülent Erdem ve hastanenin diğer yöneticilerinden ilçe genelindeki durum hakkında bilgi alan Akkaya, Türkiye'nin çok kıymetli ve kaliteli bir sağlık ordusuna sahip olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarına fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akkaya, "Ülkemizin güvenliği noktasında nasıl askerimiz kendine düşeni yapıyor, bizim her zaman göğsümüzü kabartıyorsa sağlık ordumuz da bu olağanüstü süreçte gerçekten bir kere daha kendini ispat etti." dedi.

Başhekim Bülent Erdem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ihtiyaçları olduğu zaman Akşehir Belediyesinden her zaman destek gördüklerini belirtti.

Daha sonra Akşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Sait Yalçın'ı ziyaret eden Akkaya, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele sürecini en iyi şekilde yönettiklerini söyledi.

Yalçın da sağlık camiasının, ciddi fedakarlıklar göstererek çalıştığını vurgulayarak, belediyeden önemli bir destek aldıklarını dile getirdi.

Akkaya son olarak Akşehir Park hayat Hastanesini ziyaret etti. Hastane Başhekimi Mehmet Serkan Demirdağ ve doktorlarla görüşen Akkaya, pandemi döneminde sağlık ordusunun özel ve devlet hastaneleri olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

Başkan Akkaya'ya ziyareti için teşekkür eden Başhekim Demirdağ da "Her zaman desteğinizi arkamızda hissediyoruz ve bunlar gerçekten bizleri motive ediyor. Bu dönem motivasyona ihtiyacımız olduğu bir dönem." diye konuştu.