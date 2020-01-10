Başkan Akkaya'dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akkaya'dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret - Son Dakika

Başkan Akkaya'dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteler ve radyoları ziyaret ederek çalışanların gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Akkaya'dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteler ve radyoları ziyaret ederek çalışanların gazeteciler gününü kutladı. Başkan Akkaya'ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşlik etti. Gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getiren Başkan Akkaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize yaptığınız güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor, tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum" dedi. - KONYA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
21:35 Irak'taki protestolarda abd ve iran karşıtı sloganlar atıldı - Son Dakika
21:34 Simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada - Son Dakika
21:34 Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
21:34 Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
21:33 "Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:41:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akkaya'dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]