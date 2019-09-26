Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatını gezdi
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Başkan Akkaya Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatını gezdi

2 gün önce

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatını yerinde inceledi.

Başkan Akkaya Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatını gezdi, System.String[]

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatını yerinde inceledi.

Tesis inşaatını gezen Başkan Akkaya tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı süren 20 bin metrekare arazi üzerinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip olaca tesis inşaatının yüzde yetmişi tamamlanırken, Türkiye'nin en büyük bakım merkezlerinden birisi olacak tesiste, bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilere hizmet verilecek.

Ayrıca bakım merkezi 3 blok ve 300 yatak kapasitesine sahip olacak.

Akşehir'e böyle bir tesisi kazandırdıkları için yetkililere teşekkür eden Başkan Akkaya, "Akşehir'imizde böylesine önemli ve güzel bir tesisin yapılması gerçekten önemli. Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi Akşehir'imizdeki ihtiyacı karşılarken yaklaşık 200 insanımıza da iş konusunda istihdam sağlayacak. Ben bu tesisin Akşehir'imize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.


Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlanan tesiste, engellilere yönelik spor salonları, fizik tedavi salonları, sosyal etkinlik salonları, iş atölyeleri, hayvan barınakları ve tarımsal rehabilitasyon alanları olacak.

Türkiye, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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