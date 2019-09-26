Başkan Akkaya, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatını inceledi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yakın bir zamanda ilçeye hizmet verecek olan Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.



Tesis inşaatını inceleyen Başkan Akkaya tesis hakkında Umut Rehabilitasyon Yöneticilerinden Gökhan Camcı'dan bilgi aldı. 20 bin metrekare arazi üzerinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin inşaatının yüzde 70'i tamamlanırken, Türkiye'nin en büyük bakım merkezlerinden birisi olacağı bildirilen tesiste; bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilere hizmet verilecek. Gökhan Camcı bakım merkezinin 3 bloktan oluşacağını ve 300 yatak kapasitesine sahip olacağını söyledi.



Akşehir'e böylesine önemli ve güzel bir tesisi kazandırdıkları için Umut Rehabilitasyon yetkililerine teşekkür eden Başkan Akkaya, "Akşehirimizde böylesine önemli ve güzel bir tesisin yapılması gerçekten önemli. Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi Akşehirimizdeki ihtiyacı karşılarken yaklaşık 200 insanımıza da iş konusunda istihdam sağlayacak. Ben bu tesisin Akşehirimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlanan tesiste, engellilere yönelik spor salonları, fizik tedavi salonları, sosyal etkinlik salonları, iş atölyeleri, hayvan barınakları ve tarımsal rehabilitasyon alanları ile Avrupa standartları üzerinde hizmet verilecek. - KONYA