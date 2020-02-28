Başkan Akkaya geleceğin sağlıkçılarıyla buluştu - Son Dakika
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Başkan Akkaya geleceğin sağlıkçılarıyla buluştu

6 saat önce

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile buluştu.

Başkan Akkaya geleceğin sağlıkçılarıyla buluştu, System.String[]

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile buluştu.

Yüksekokul girişinde Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Yüksekokul Sekreteri Özden Gülal tarafından karşılanan Başkan Akkaya, öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Başkan Akkaya, yemeğin ardından okul konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Akkaya, "Her sektör önemli ama insan sağlığı daha önemli. Sizler bu kutsal vazife için buradasınız ve inşallah gelecekte hepiniz iyi birer sağlıkçı olacaksınız. Sağlık ve öğretmenlik en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Sizler burada iyi birer eğitim alarak ülkemizin ve milletimizin geleceği ve umudu olmaya devam edeceksiniz." dedi.

Yüksekokulu Müdürü Uğur Arslan da Başkan Akkaya'ya ziyareti ve kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Selçuk Üniversitesi, Salih Akkaya, Uğur Arslan, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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