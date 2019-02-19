Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya Hanımlarla Bir Araya Geldi

Başkan Akkaya Hanımlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelindeki mahallelerde eksikler ile bu mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinlemek, mahalle halkının isteklerini ve taleplerini almak amacıyla 'Hanım Kardeşlerimiz ile Akşehirimizi Konuşuyoruz' başlığı altında...

Başkan Akkaya Hanımlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelindeki mahallelerde eksikler ile bu mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinlemek, mahalle halkının isteklerini ve taleplerini almak amacıyla 'Hanım Kardeşlerimiz ile Akşehirimizi Konuşuyoruz' başlığı altında yaptığı toplantıları sürdürüyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı'nda Kızılca, Kileci ve çeşitli mahallelerden gelen hanımlarla bir araya geldi. Toplantıya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanı Yüksel Erkan ile çok sayıda bayan katıldı. Hanımların isteklerini ve talepleri dinleyen ve çözüm için gerekli talimatları veren Başkan Akkaya, Belediyenin yaptığı hizmet ve projeler hakkında bilgiler verip, yeni yapılacak projeleri anlattı.

Bu tür toplantılarda hanımefendilere daha çok söz hakkı bırakalım diye kendilerinin fazla konuşmadığını hatırlatan Başkan Akkaya " hanımefendileri dinliyoruz. Onların sorularını, tavsiyelerini, varsa eleştirilerini alıyoruz. Onların tavsiyeleri doğrultusunda Akşehir'imize daha güzel hizmetler üretebilelim istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Konya, Akşehir, Güncel
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