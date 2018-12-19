Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya Kariyer Günleri Kapsamında Öğrencilerle Buluştu

Başkan Akkaya Kariyer Günleri Kapsamında Öğrencilerle Buluştu

2 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' kapsamında okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Akkaya Kariyer Günleri Kapsamında Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' kapsamında okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.

Okul toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Müdürü Muammer Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kendisinin de 1984 yılında bu okuldan mezun olduğunu belirten Başkan Akkaya, hayattaki başarının sırrının düzenli çalışmak ve gayret etmek olduğunu belirtti. Ülkemizin son yıllarda dünyadaki önemli ve prestijli ülkeler arasında yer aldığını belirten Başkan Akkaya, "Gayret ederseniz, pes etmezseniz her şeyde başarılı olursunuz. Son dönemlere kadar ülkemiz az gelişmiş ülkeler kategorisindeydi ama Elhamdülillah şu anda ülkemiz savunma sanayinde birçok silahını kendisi üretiyor. Geçtiğimiz Konya mitinginde Cumhurbaşkanımız açıkladı şu anda kendi savunma sanayimizde kendi ürettiğimiz ürün sayısı 65 olmuş. Bu insanımızın azmi, gayreti ve çalışmasıyla oluyor. Sizlerde böyle gayret eder, çalışır ve azim gösterirseniz ülkemiz daha da ilerilere giderek dünyada söz sahibi olmaya devam eder" diye konuştu.

Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan ve onların isteklerini not eden Başkan Akkaya'ya etkinlik sonunda Okul Müdürü Muammer Ak tarafından okuldaki 3 boyutlu yazıcıyla yapılan bir isimlik ve plaket takdim edildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:25 Kaynak: İHA

İsmet İnönü, Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel
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