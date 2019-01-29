Başkan Akkaya Mühendis Mimar ve Müteahhitlerle Buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki mühendis, mimar ve müteahhitlerle bir istişare toplantısı yaptı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki mühendis, mimar ve müteahhitlerle bir istişare toplantısı yaptı.



Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'ndaki toplantıda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'de yapılacak her türlü hizmette, projede ve yatırımda; herkesin fikrini alarak, onların fikirlerine kulak vererek çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda da zaman zaman farklı meslek gruplarıyla bu tür istişare toplantıları düzenlediklerini söyledi. Başkan Akkaya, inşaat ve tekstil sektörünün Türkiye'de önemli bir sektör olduğuna değindi. Konya bazında ilçeler içinde imar yönünden en düzenli yapılaşmanın Akşehir'de olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, "Şu anda 21 tane merkez mahallemizde ve Doğrugöz Mahallemizde 3 bin 253 hektarlık bir alanda yeni imar planı revizyonu yapıldı. Adsız Mahallemizin de imar planı revizyon çalışması devam etmektedir. 18 uygulaması konusunda ise 10.5 milyon metrekarelik bir alanda 18 uygulaması yapılması lazım olan bir alan var. Bu alanın; gelişme konut alanı 7 milyon metrekare, diğer alanlar ise 3,5 milyon metrekaredir. Ayrıca şu anda 1 milyon 800 bin metrekarelik bir alanda 18 uygulaması devam etmedir. Yaklaşık 3 ay içerisinde 1 milyon 800 bin metrekarelik bir alandaki imar çalışması bitmiş olacak" dedi.



Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Akşehir Belediyesi Şehir Plancısı Murat Ferit Altun tarafından Akşehir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tanıtımı, Akşehir Belediyesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Kadir Caran tarafından da Akşehir 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yapılacak 18 uygulamalarının tanıtımı yapıldı.



Toplantı; katılımcılarla yapılan karşılıklı istişare ile sona erdi. Toplantıya, Başkan Akkaya'nın yanı sıra Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Tunçez, mühendisler, mimarlar, müteahhitler, belediye imar Komisyonu üyeleri ve Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli katıldı. - KONYA

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