Başkan Akkaya öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akkaya öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Akkaya öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' kapsamında okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Akkaya öğrencilerle buluştu, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' kapsamında okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.


Okul konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Müdürü Mehti Aslanboğa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına kendi hayatından örnekler vererek başlayan Başkan Akkaya, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunun altını çizerek her gencin kendi sevdiği branş ve dallarda meslek sahibi olması gerektiğine dikkat çekerek üniversite tercihlerinde de sevdikleri dalları seçmelerini istedi.


Başkan Akkaya, kendisinin ziraat mühendisi olduğuna dikkat çekerek, özellikle ülkemizin her alanda iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç duyduğunu belirtip, meslek konusunda mühendisliğin önemine dikkat çekti. Başkan Akkaya, "Başarılı olmak için çok çalışıp, çok okuyup ülkeye ve millete yararlı fertler olarak özgüvenli bir şekilde geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmeliyiz" diye konuştu.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, öğrencilerden gelen soruları da cevaplayıp, etkinlik sonunda okul öğrencilerinin ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Anadolu Lisesi, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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