Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Başkan Akkaya Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

2 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, 31 Mart'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında kurumlar, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Akkaya Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, 31 Mart'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında kurumlar, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı'yı makamında ziyaret eden Başkan Akkaya ve beraberindeki heyete Albay Yuvalı seçim çalışmaları kapsamında başarılar diledi. Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet AK Mega Radyo Sahibi Bülent Karagöz, Akşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, Akşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğru ve Akşehir Buğday Pazarında bulunan esnafları da ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında akşamları da ev ziyaretlerini yapan Başkan Salih Akkaya vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip yeni projeler ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Gönül Belediyeciliği parolası ile yola çıktıklarını belirten Başkan Akkaya, "İnsan odaklı hizmet ve daha güzel bir Akşehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akşehirimize değer katacak hizmet ve projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu hizmet ve projeleri üretirken hemşehrilerimizin güven ve desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. İnşallah 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile daha güzel hizmet ve projeleri Nasreddin Hocamızın torunları olan değerli hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimleri için "Gönül Belediyeciliği" parolasıyla yola çıktıklarının altını çizen Başkan Salih Akkaya ziyaretlerinde AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Akşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Zeybek ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Konya, Akşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahir Eller Projesi ile 12 İlde 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak AK Parti İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Hırsız Bizim Hırsızımız

İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 18:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]