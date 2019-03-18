Başkan Akkaya: "Tarlada İzi Olanın Harmanda Yüzü Olur"

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Ahırın Üzerine Çığ Düştü: 46 Hayvan Telef Oldu

CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü?