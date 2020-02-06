Başkan Akkaya umreye giden vatandaşları uğurladı - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, umreye gidecek vatandaşlar için Nasreddin Hoca Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına katıldı.

Akşehir İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, umreye gidecek vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Umreye giden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bugün kutsal topraklara, çok kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti, inşallah gidemeyenlere de nasip etsin. Cenab-ı Mevla yapacağınız ibadetleri ve duaları kabul etsin inşallah. Sağlıcakla kutsal topraklara gidip yine sağlıcakla aramıza dönmenizi temenni ediyorum. Ülkemizin, milletimizin, Mehmetçiklerimizin ve tüm İslam Aleminin bu zor günlerde duaya ihtiyacı var. Kutsal topraklarda yapacağınız dualarınızda devletimizi, milletimizi, Mehmetçiklerimizi, İslam alemini ve bizleri de eksik etmeyin inşallah." diye konuştu.



Yapılan duaların ardından umreye gidecek olan vatandaşlar dualar eşiliğinde kutsal topraklara uğurlandı.