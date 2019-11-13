Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor

7 saat önce

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, SÜ. Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ardından bu kez de SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor, System.String[]

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, SÜ. Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ardından bu kez de SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Fakülte Binası'nda Dekan Prof. Dr. Hüsnü Serdar Öge'yi ziyaret eden Başkan Akkaya, daha sonra Dekan Öge ile birlikte fakültenin kütüphanesinde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Akkaya, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizler Akşehir'imizin misafirlerisiniz, sizler okulu bitirip gittiğinizde Akşehir'imizin gönül elçileri olacaksınız. Bu nedenle sizleri burada ne kadar rahat ettirebilirsek, ne kadar iyi ağırlarsak sizlerde Akşehir'imizi gittiğiniz yerlerde daha güzel anlatırsınız. Sizler burada iyi birer eğitim alarak ülkemizin ve milletimizin geleceği ve umudu olmaya devam edeceksiniz." dedi.


Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtlayıp onların isteklerini dinledi.


Dekan Prof. Dr. Hüsnü Serdar Öge de Başkan Akkaya'ya ziyareti için teşekkür ederek, bundan sonra fakülte öğrencileri için bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Salih Akkaya, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:29:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]