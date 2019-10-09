Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluştu

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Fakülte binasında Dekan Prof. Dr. Mehmet Akbulut'u ziyaret eden Başkan Akkaya daha sonra Dekan Akbulut ile fakültenin yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek yedi.



Yemek sonrası öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Akkaya, "Yıllar önce bizlerde bu sıralardan geçmiştik. Sizler Akşehir'imizin misafirlerisiniz, büyük çoğunluğunuz dışarıdan gelen öğrencilersiniz. Sizler okulu bitirip gittiğinizde Akşehir'imizin gönül elçileri olacaksınız. Bu nedenle sizleri burada ne kadar rahat ettirebilirsek, ne kadar derslerinize kanalize olup, ne kadar öğrenciliğiniz güzel geçerse Türk toplumuna daha güzel hizmetler verip borcunuzu ödersiniz diye düşünüyorum." dedi.

Akşehir ve tarihi hakkında öğrencilere bilgiler de veren Başkan Akkaya, Akşehir'n tarihi ve kültürel varlıklarının mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Akbulut'ta Başkan Akkaya'ya ziyareti için teşekkür ederek Başkan Akkaya'nın bir telefon kadar kendilerine yakın olduğunu, ne zaman bir istek ve talepleri olsa bunun hemen yerine getirildiğini ifade etti.