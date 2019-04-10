Başkan Akkaya ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Akşehir'de yeniden AK Partiden Belediye Başkanı seçilen Salih Akkaya ile meclis üyeleri mazbatalarını alarak göreve başladı.

Akşehir'de yeniden AK Partiden Belediye Başkanı seçilen Salih Akkaya ile meclis üyeleri mazbatalarını alarak göreve başladı.



Akşehir Adliyesi'nde gerçekleştirilen programda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın mazbatasını Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Başar ve İlçe Seçim Müdürü Aziz Orak'tan mazbatasını aldı.



Başkan Akkaya burada yaptığı konuşmada, "Beş yıl Akşehir'e hizmet ettik. Seçimlerle bir beş yıl daha meclis üyelerimizle beraber hizmet etme fırsatı verildi. Cumhur İttifakı ekibi olarak şehrimize güzel hizmetler yapacağız. Seçim döneminde paylaştığımız projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bize gösterilen güveni boşa çıkarmayacağız." dedi.



Törene, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Salih Akça, AK Parti Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri ile yeni seçilen belediye meclis üyeleri, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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