Başkan Akkaya'ya ziyaretler - Son Dakika

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Başkan Akkaya'ya ziyaretler

6 saat önce

Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi öğrencileri spora verdiği desteklerden ötürü Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

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Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi öğrencileri spora verdiği desteklerden ötürü Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Öğrencileri makamında ağırlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya burada yaptığı konuşmada, "Akşehirimiz hem eğitimde hem de sporda başarı grafiğini hep üst çıtalarda tutmuş ve tutmaya da devam etmektedir. Başarılı öğrencilerimiz derslerinde olduğu kadar katıldıkları spor branşlarındaki üstün başarıları ile de göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. Tüm öğrencilerimizi başarıları için tebrik eder, öğretmenlerini, okul idarecilerini ve velilerini de böyle başarılı öğrenciler yetiştikleri için kutlarım. Akşehir Belediyesi olarak eğitime ve spora olan desteklerimiz devam edecektir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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