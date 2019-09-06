Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya Zabıta Haftası'nı kutladı
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Başkan Akkaya Zabıta Haftası'nı kutladı

1 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede görev yapan zabıtaların Zabıta Haftası'nı kutladı.

Başkan Akkaya Zabıta Haftası'nı kutladı, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede görev yapan zabıtaların Zabıta Haftası'nı kutladı.


Başkan Akkaya, Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Meclis Toplantı Salonunda, zabıta personeliyle tek tek tokalaşarak haftalarını kutladı. Kutlamada Zabıta Müdürü Veysel Akçiçek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel de hazır bulundu. Başkan Akkaya, yaptığı konuşmada, "Zabıta Teşkilatımızın 193. kuruluş yıl dönümünde bir aradayız. Allah gününüzü kutlu etsin, hizmetlerinizde kolaylık versin, daha nice 193 yıllara kavuşmak dileğiyle inşallah. Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir teşkilatımızdır. Göreviniz sizlere büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftası'nı ve Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Akkaya; kaldırım işgali yapan satıcı ve esnaflar konusunda da zabıta personelinden daha duyarlı olunmasını istedi.


Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel de Zabıtalar Haftasını kutladı. Konuşmaların ardından Başkan Akkaya; zabıta personeli ile bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Akşehir, Zabıta, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:54 Kaynak: İHA
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