Son Dakika Haberleri: Başkan Akman'dan '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Akman'dan '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' mesajı

Başkan Akman'dan '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' mesajı

1 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman'dan '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' mesajı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Akman, gazetecilerin kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Basın mensuplarının dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra ettiğini kaydeden Başkan Akman, en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracının gazetecilik mesleği olduğunu belirtti. Gazetecilerin, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşulda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan siz değerli basın mensuplarının '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik eder, meslek hayatınızda başarılar dilerim" dedi. - VAN

Gazeteciler Günü, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
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