Başkan Akman'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, zor şartlarda büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, zor şartlarda büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.



24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basını'nda sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlandığını hatırlattı. Günümüzde her insanın doğru bilgiye ulaşmasının temel hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, kamu adına gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.



Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın görevini yürüten mensuplarının çok zor şartlar altında çalıştığını dile getiren Başkan Akman, "Basın mensuplarımız yeri geliyor bir savaşın ortasına giriyor, yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce çekim yapmak zorunda kalıyor; bugün zor şartlar altında çalışan basın mensuplarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ederiz" dedi.



Basının, demokrasinin vazgeçilmezi olduğu gerçeğini, 15 Temmuz tarihinde ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sırasında bir kez daha gördüklerini anlatan Başkan Akman, "O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını halka aktaran basınımız, darbecilerin bütün planlarını alt üst etti. Hem ulusal basınımız hem de yerel basınımız, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan olayları ve gelişmeleri halka doğru bir şekilde aktarmış ve kamuoyunu aydınlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde faaliyette bulunan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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