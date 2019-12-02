Başkan Akman'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Engelli bireylerin topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için büyük küçük herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu söyleyen Başkan Akman, "Başta biz yerel yöneticiler olarak olmak üzere engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur" dedi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günü olduğunu söyleyen Başkan Akman, aynı zamanda her insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, "Engelliler; azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımız geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Engelli vatandaşlarımız, toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir. Engelli insanlarımız, çok hassas insanlardır. Bu yüzden, bizlerin yaklaşımları da bu anlamda hassas olmalıdır. En büyük engel sevgisizliktir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN