Son Dakika Haberleri: Başkan Akman'dan 9 Kasım Van depremi yıldönümü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Akman'dan 9 Kasım Van depremi yıldönümü mesajı

Başkan Akman'dan 9 Kasım Van depremi yıldönümü mesajı

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen Van depreminin 8. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman'dan 9 Kasım Van depremi yıldönümü mesajı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen Van depreminin 8. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Akman, yayımladığı mesajda, başta 23 Ekim ve akabinde 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 şiddetindeki ikinci depremin ardında Van halkı olarak, devlet ve milletin destekleriyle çok kısa sürede toparlanarak kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başardıklarını söyledi. Başkan Akman, "Depremin hasar ve acılarını felaketten sonra sergilenen dayanışma ruhuyla kısa sürede giderilmesi elbette önemlidir. Ancak bundan daha önemli olan depremden önce alınacak olan tedbirlerdir. Bizler bölgemizin deprem kuşağında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımız ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her vakit hazırlıklı olmalıyız. Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, deprem yönetmeliğine ve tüm yapıların mutlaka sanat ve fen kuralları ile mimarlık-mühendislik projelerine uygun hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.


Yerel yöneticiler olarak, deprem ve diğer felaketlerde can ve mal kaybının yaşanmaması, gözyaşlarının akmaması için yasal mevzuatların kendilerine verdiği tüm yetkileri uygulamakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Akman, "Tuşba Belediyesi olarak depreme dayanıklı yapılar ve yerleşim alanlarının oluşturulması, kaçak yapıların önlenmesi konusunda tüm hassasiyetimizi gösteriyoruz. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle başta 23 Ekim ve akabinde 9 Kasım 2011 yılında ilimizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
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