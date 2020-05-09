Başkan Akman'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, anne sevgisini alan bir çocuğun tüm kötülüklerden uzak durarak, çevresiyle barışık bir hayat sürdüğünü belirtti.

Mesajında, "Annelerimize eğitimden sağlığa her alanda ne kadar iyi imkanlar sağlarsak, o kadar güçlü nesiller yetiştirebiliriz" ifadesine yer veren Başkan Akman, şunları kaydetti:

"Anne, hayatımıza hayat veren, cana can katan, bizlere hayatı öğreten, bizlerin kişiliğini yoğuran, geleceğe hazırlayandır. Çocukları söz konusu olduğunda hiç bir zorluktan yılmayan, onların mutluluğu, sağlığı ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucularıdır. Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur, annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. Son 2 aydır tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de çok ciddi sağlık sorununa neden olan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle baş tacımız olan annelerimizin özgürlüklerini biraz kısıtladık. Ancak unutmamalıdır ki tüm çaba ve gayretlerimiz, değerli çınarlarımızın sağlığını düşündüğümüz içindir."

Anneler Günü hediyesi olarak ceviz fidanı dağıttıklarını belirten Başkan Akman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yetiştireceğiniz fidanların meyvesinde belki sizler yararlanmayacaksınız. Ancak yetiştireceğiniz, fidanlar koca ağaçlara dönüşerek evlatlarınız için meyve verecektir. O yüzden yeni Türkiye'nin anahtarı annelerimizdir. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, 'Vatan Sağ Olsun' diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakar anaları ile Covid-19 ile mücadele eden kahraman sağlık çalışanı annelerin 'Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."