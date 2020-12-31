Başkan Akman'dan CHP'li belediyelerin oluşturmak istedikleri suni gündeme tepki - Son Dakika

Başkan Akman'dan CHP'li belediyelerin oluşturmak istedikleri suni gündeme tepki

31.12.2020 15:26
Başkan Akman'dan CHP'li belediyelerin oluşturmak istedikleri suni gündeme tepki, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanlarının çalışanlarına asgari ücretin üstünden maaş verdikleri şeklindeki açıklamalarıyla suni gündem oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "Biz AK Parti belediyesi olarak eylül ayında yaptığımız toplu...

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanlarının çalışanlarına asgari ücretin üstünden maaş verdikleri şeklindeki açıklamalarıyla suni gündem oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "Biz AK Parti belediyesi olarak eylül ayında yaptığımız toplu iş sözleşmesi (TİS) ile çalışanlarımıza yüzde 39 zam yaparak maaşları ortalama 4 bin TL seviyesine çıkardık" dedi.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin ödediği ücretle ilgili yaptığı açıklamalar tartışma konusu olurken, AK Parti'li isimlerden sonra bir açıklama da Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan geldi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'na cevaben verdiği, 'CHP belediyeleri emekçi ücretini 3 bin 100 TL'ye çıkaracakmış. Halbuki AK belediyelerimizin pek çoğunun 3 bin 200 TL üzerinde maaş ödeyeceği zaten bilinmektedir' açıklamaları sonrası bir değerlendirmelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti'li belediyelerin işçinin/çalışanın hakkını verme noktasında asgari ücret zammından çok önce bu miktarların üzerinde bir maaş ödenmeye başladığını söyledi.

"Tuşba'da ortalama maaş 4 bin TL"

Başkan Akman, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sadece CHP'li belediyelerde 3 bin 100 TL ödendiği yönündeki söylemlerinin halihazırda daha yüksek maaşlar ödeyen AK Parti'li belediyelere haksızlık olduğunu söyledi. Tuşba'nın asgari ücret zammından çok daha önce belediyedeki çalışanların maaşını ortalama 4 bin TL'ye çeken TİS imzaladıklarını hatırlatan Başkan Akman, "Çalışanımız hakkını alıyor. Biz Tuşba Belediyesi olarak daha asgari ücretin konuşulmadığı 25 Eylül 2020 tarihinde Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanlığı ile sözleşme imzaladık. İşçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesini esas alan ek protokol sözleşmesi ile yüzde 39'luk bir zam ile en yüksek zamlardan birisini veren belediye olduk. AK Parti'li belediyelerin birçoğunda da durum böyledir. Bu uygulama CHP'li belediyelerin marifeti değildir" ifadelerini kullandı.

Başkan Akman'dan Özhaseki'ye destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin CHP liderine cevaben yaptığı açıklamaya da destek veren Başkan Akman, "Özhaseki Başkanımız, CHP'li belediyelerin yaptığı 3 bin 100 TL'lik ödeme sonrası, 'Sanki en yüksek ücreti CHP'li belediyeler ödüyormuş tiyatrosu sahnelenmiş. AK belediyelerimizin başarısı yine görmezden gelinmiş' diye bir açıklama yaptı. Biz kendisinin bu açıklamasını gönülden destekliyoruz. CHP'li belediyelerin önümüzdeki ay ödenmeye başlayacağı 3 bin 100 TL'lik ücreti, Biz AK Parti belediyesi olarak çok uzun zaman önce zaten ödüyorduk. Vatandaşımızı bu tür algılar ile aldatmaya gerek yoktur. Bu herkesin gördüğü, bildiği bir gerçektir. Suni gündem oluşturmakla bir yere varılmaz. CHP'li belediyeler, önce işten çıkararak mağdur ettiği binlerce işçilerin haklarını iade etsin" dedi.

"Baba başkan diyoruz"

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise 25 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen TİS imza töreninde yaptığı konuşmasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekçileri taşerondan kurtararak sözleşme hakkı verdiği için teşekkür etmişti. TİS görüşmelerinin başladığı ilk günden itibaren Belediye Başkanı Salih Akman'ın 'Bunlar benim kardeşlerim, evlatlarım, ne olursa olsun ben bu insanlara imkanlarımız doğrultusunda en iyi zammı vereceğim' ifadelerini kullandığını hatırlatan Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, "Belediye başkanımız her zaman işçiler için 'Benim kardeşlerim' dedi. Belediye başkanımız gerçekten işçi babasıdır. Biz de burada kendisine 'Baba Başkan' diyoruz. Belediye başkanımız gerçekten asaletli bir insandır. Çünkü dün ne ise bugün de yine odur. Bu makam kendisini hiçbir zaman değiştirmedi. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz. İşçi kardeşlerimiz böyle bir belediye başkanına sahip oldukları için gerçekten şanslıdırlar" şeklinde yaptığı konuşması belediye çalışanları tarafından uzun süre ayakta alkışlanmıştı. - VAN

Başkan Akman'dan CHP'li belediyelerin oluşturmak istedikleri suni gündeme tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akman'dan CHP'li belediyelerin oluşturmak istedikleri suni gündeme tepki - Son Dakika


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