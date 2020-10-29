Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin, milletin büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseri olduğunu belirten Akman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletin canı pahasına, büyük fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli görevidir. Cumhuriyet, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Büyüyen ekonomisi, eğitim, sağlık ve teknoloji gibi her alanda yaptığı atılımlarla dünyanın yükselen güçleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdi, vatanseverlik duygusuyla hareket etmelidir. Milletin birlik ve beraberliği devam ettiği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini bölmek ve parçalamak isteyen hainlerin oyunları boşa çıkacaktır. Bu düşüncelerle vatan toprağı için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum."