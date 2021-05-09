Başkan Akman'dan engelli annelerine ziyaret - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 'Anneler Günü' nedeniyle hayatlarını engelli çocuklarına adayan anneleri evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Sabah saatlerinde beraberinde bulunan birim müdürleri ile birlikte Abdurrarmangazi Mahallesi'ne geçen Başkan Akman, ilk olarak engelli çocuk annesi Saide Adanaş'ı evinde ziyaret etti. Akabinde aynı mahallede oturan engelli çocuk annesi Nazmiye Koğtaş ile engelli eşi ve 4 çocuğuna bakan Sinem Atan'ı ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü tebrik edip çiçek verdi.

Annelerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Başkan Akman, "Her annemiz fedakardır, ancak engellilerimizin ailelerinin fedakarlığı çok daha kutsaldır. Bu münasebetle engellilerimizin ailelerini ziyaret ederek şükranlarımızı sunduk. Bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa, cefakarlığa katlanarak büyüten annelerimiz, hayattaki kılavuzumuz, yol göstericimizdir. Mutluluğumuzla mutlu olan üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı birer evlat olmak boynumuzun borcudur. Başta şehit annelerimiz olmak üzere iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek 'Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Salih Akman'ı karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşayan engelli anneleri ise oldukça mutlu olduklarını kaydettiler. Engelli anneleri, "Her zaman yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Salih Akman'a tüm engelliler adına çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - VAN