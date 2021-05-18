Başkan Akman'dan engelli vatandaşa akülü sandalye - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Hikmet Bayar isimli bedensel engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Hayata geçirdiği her projelerde dezavantajlı grupları da düşünerek hareket eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sabah saatlerinde Güveçli Mahallesi'nin Şekerbulak mezrasında ailesi ile birlikte oturan 42 yaşındaki bedensel engelli Hikmet Bayar'ı evinde ziyaret etti. Başkan Akman, çocukluğunda geçirdiği menenjit hastalığından dolayı kısmı felç olan Bayar'la bir süre sohbet ederek, beraberinde götürdüğü akülü sandalyeyi hediye etti. Akülü sandalyesine kavuştuğu için mutluluğu gözlerinde okunan Bayar'ın sevincine ortak olan Başkan Akman, engellilerin her yönüyle hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Engelliler Haftası' dolayısıyla gerek kendisinin gerekse belediye ekiplerinin birçok engelli ve dezavantajlı kişiyi evlerinde ziyaret ederek eksiklerini tespit ettiklerini belirten Başkan Akman, "Onların eksikliklerini tespit ettikten sonra belediyenin imkanları doğrultusunda gidermeye çalışıyoruz. Bugün de bir kardeşimizi daha hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan dışarıda kaliteli zaman geçirmesine destek olmak için akülü sandalye hediye ettik. Bu kardeşimiz artık kendisi rahatlıkla dışarı çıkıp, güzel vakit geçirecek. Rabbimden tüm kardeşlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam nasip etsin" dedi.

Çocukluğunda geçirdiği hastalıktan dolayı 42 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü evde geçiren Hikmet Bayar ise kendisine hediye edilen akülü sandalye sayesinde rahatlıkla dışarıya çıkacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, Başkan Akman'a teşekkür etti. - VAN