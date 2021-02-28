Başkan Akman'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Her gün ilçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Başkan Akman, bugün de beraberinde bulunan Belediye Meclis Üyesi Zübeyir Yıldızbaş ve birim müdürleri ile hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 10.00-17.00 saatleri arasında Van-Erciş karayolu üzerinde faaliyet gösteren fırın ve market gibi temel ihtiyaç maddelerini satan esnaf ile alışveriş merkezlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Otogar Kavşağı'ndan başlayarak Trafik Bölge Müdürlüğü Kavşağı'na kadar devam eden güzergahtaki tüm esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Akman, esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetler de bulundu. Yapılan ziyaretlerin amacının esnaf ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Akman, sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak olduğunu dile getirdi.

Tüm esnafı dolaşarak karşılaştıkları sorunları yerinde görme fırsatı yakaladığını da vurgulayan Başkan Akman, halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını dile getirdi. Başkan Akman, "Halkın ve esnafın yanlarında olduğumuzu görmesi çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını belirten esnaf, Belediye Başkanı Salih Akman'ın sık sık kendilerini ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür ettiler. - VAN