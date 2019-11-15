Başkan Akman'dan öğrencilere çevre eğitimi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Dilimli İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere çevre eğitimi konusunda seminer verdi.



Başkan Akman, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla Dilimli İlkokulundaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen 'Sıfır Atık', 'Geri Dönüşüm', 'Erozyonla Mücadele' başlıklarındaki çevre eğitimleri seminerine katıldı. Seminerde öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Akman, "Çocuklar belki siz bilmezsiniz ama annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz eskiden çamurdan çanak, çömlek yaparlardı. Bunların içinde yemek yapılır ve biz o kaplardan yemek yerdik" dedi.



Geçmişte kanser vakalarının az oluşunun en büyük nedenlerinden birinin doğal beslenme ve kullanılan kap ve kaşıkların ham maddesinin toprak oluşu olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Niye eski yıllardan kanser az olduğunu biliyor musunuz? Çünkü o zaman her şey doğal ve topraktan yapılırdı. Demek ki topraktan zarar gelmez, toprak sağlıklıdır. Ama biz toprağı kimyasal atıklarla zehirlersek, o da döner bizi zehirler" ifadelerini kullandı.



Plastik kaplar ve naylon giysilerin zararlarından da bahseden Başkan Akman, öğretmen ve öğrencilerin bir yün ve bir de naylon çorabı toprağa gömerek deney yapmalarını istedi. Başkan Akman, "Okulunuzun bahçesine bir yün ve bir de naylon çorabı toprağa gömün. İlkbahar geldiğinde ikisini de çıkarın. Yün çorabın çürüdüğünü ve naylon çorabın çürümediğini göreceksiniz. İşte plastik eşya ve naylon giysilerdeki kimyevi maddeler toprağa ve buradan da sebze ve meyvelere karışma yolu ile vücudumuza giriyor ve maalesef en sonunda bizi sağlığımızdan ediyor. Bunun için doğal olan şeylerden yiyelim, içelim ve kesinlikle çevremize atmayalım ki geleceğimiz sağlıklı, mutlu, umutlu olsun" diye konuştu.



Bölgedeki kaynak suların halen kirlenmediğini, hazır suların yerine bunları kullanmaları tavsiyesinde de bulunan Başkan Akman, daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan ve Mahalle Muhtarı Kutbettin Şaki ve mahallelilerle birlikte mahalleyi gezdi. Mahalle sakinlerin görüş ve önerilerin dinleyip, taleplerini alan Başkan Akman, "Bütün mahallelere ayırım yapmaksızın eşit oranda hizmet götürüyoruz. Hiçbir mahallemizde stabilize ihtiyacı kalmadı. Artık vatandaşlarımız hizmete değil, hizmet vatandaşlarımızın ayağına gidiyor. En ücra mahallemizin en ücra sokağına bizzat giderek eksikleri yerinde tespit ederek hizmetlerimizi buna göre planlıyoruz" şeklinde konuştu. - VAN