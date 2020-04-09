Başkan Akman'dan 'Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü' mesajı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 'Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Gücünü halktan ve kanunlardan alan polisin, görevini her zaman fedakarca yaptığını, gerektiğinde hiç çekinmeden seve seve canını verdiğini söyleyen Başkan Akman, bundan dolayı da toplumun güven ve takdirini kazandığını söyledi. Devletin, milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatı'na müteşekkir olduklarını dile getiren Başkan Akman, "Kolluk güçlerimiz zayıflarsa bütün kesimler zarar görür. Şayet yaşadığımız çevrede asayiş ve huzur yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur. Birlik ve dirliğimiz ancak polisimizin yanında ve yardımcı olmakla mümkündür" dedi.



Yürütülen kamu hizmetleri içinde en zor, en streslisi olanı polislik mesleği olduğunu ve bu meslekte sadece polislerin değil, ailelerinin de fedakarlık yaptığını dile getiren Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilat'ımızın Kuruluşu'nun 175. Yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü en içten duygularla tebrik eder, canını bu aziz vatan için hiç çekinmeden feda eden şehit polislerimizi rahmetle anıyor. Ayrıca görevleri başındaki polislerimiz ile ailelerine de sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN