Son Dakika Haberleri: Başkan Akman'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Başkan Akman'dan Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman'dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman; başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak, milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bayramların sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Bayramlar çok özel günlerdir. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşehrilerimizle paylaşarak daha da anlamlı hale getirmeliyiz. Mübarek Ramazan Bayramı'nın güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Akraba, komşu, eş dost, hasta ve ziyaret bekleyen kardeşlerimizi hatırlayalım. Kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp, hayır dualarını alalım. Herkesi tebessüm ettirelim" dedi.

Bayramın bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan Müslümanların yaralarına merhem olmasını Allah'tan dileyen Başkan Akman, "Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nızı en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" şeklinde konuştu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
Van, Ramazan Bayramı, Güncel
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