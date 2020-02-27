Başkan Akman'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Akman'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Akman'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Regaip Kandili'nin barış ve huzurun sağlanabilmesi açısından önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Başkan Akman'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Regaip Kandili'nin barış ve huzurun sağlanabilmesi açısından önemli günlerden biri olduğunu söyledi.


Başkan Akman, yayınladığı mesajında; içinde Regaip, Mirac, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç ayların; İslam Dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret ayları olduğunu kaydetti. Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, yüreklere aşk ve muhabbetin dolduğu, günahların bağışlanması için ellerin semaya açıldığı, duaların kabul olduğu bir Regaip Kandili'ne daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Akman; Regaib Kandili'nin maneviyat duygularımızın güçlendiği mukaddes bir gece olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, "Bu mübarek gecede Rabbimiz'den af ve bağışlanma dilerken, gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne-babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım" dedi.


Kelime olarak 'çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen' anlamlarına gelen bu mübarek gecede, bol dua edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Akman, "Hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak; daha iyi insanlar olabilmek için tövbe ve dualar edeceğiz. Allah'tan, rahmet ve bağışlanma dileyeceğiz. Bu gecede özellikle başta Bahçesaray ilçemizde yaşanan çığ felaketi, Başkale ilçemizdeki deprem ve bölgemizde bulunan Elazığ ile Malatya illerimizde yaşanan depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görevi başında iken şehit olan güvenlik güçlerimiz için dua edelim" şeklinde konuştu.


Mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olması temennisinde de bulunan Başkan Akman, "Hemşerilerimizin ve tüm İslam Alemi'nin mübarek üç ayları ile Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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