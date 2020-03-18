Başkan Akman'dan 'Yaşlılar Haftası' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akman'dan 'Yaşlılar Haftası' mesajı - Son Dakika

Başkan Akman'dan 'Yaşlılar Haftası' mesajı

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Dünya Yaşlılar Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman'dan 'Yaşlılar Haftası' mesajı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Dünya Yaşlılar Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Akman, yayımladığı mesajda; "Deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Bütün hayatını ve emeğini; ailesine, milletine, ülkesine adamış yaşlılarımıza hizmet götürmek, onları memnun etmek, hepimiz için toplumsal ve insanlık görevidir" ifadelerini kullandı.


Yaşlılığın, geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı, anılarla yaşanılan bereketli bir dönem olduğunun altını çizen Başkan Akman, "Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için hükümetimizce alınan bir dizi yasal düzenlemeler vardır. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin yanı sıra başta Tuşba Belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz bakıma muhtaç yaşlılar için evde bakım hizmeti veriyor. Sosyal devlet olma sorumluluğu kapsamında yaşlılarımızın devlet imkanlarından daha etkin yararlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz" dedi.


Peygamber Efendimizin (S.A.V.), gençleri yaşlılara saygı göstermeye teşvik ettiğini de dile getiren Başkan Akman, "Herhangi bir genç yaşlılığından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse, Yüce Allah da yaşlandığında ona hürmet edecek kimseler halk eder diyerek, bu hususun önemini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle hayatlarını en iyi şekilde yetişmemiz için feda eden, sahip oldukları bilgi hazinesi ile geleceğimize yön veren tüm yaşlılarımızın, 'Dünya Yaşlılar Haftası'nı tebrik eder, aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" şeklinde konuştu. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:01 Kaynak: İHA

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