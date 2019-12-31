Başkan Akman'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akman'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Akman'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üzücü olaylarıyla anılarıyla ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek;

Başkan Akman'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üzücü olaylarıyla anılarıyla ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek; "Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ilçemize değer katacak hayırlı ve bereketli işlere imza atmak istiyoruz" dedi.


Tuşba'da yeni bir yılı karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Akman, her yeni bir yılın yeni bir başlangıç, yeni bir umut olduğunu belirterek, "Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan konu birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik olmadan güçlü bir toplum olamayız. Birlik ve beraberlik içinde olan toplumlar, karşılaştıkları en zor sorunları dahi kolaylıkla çözerler. Sorunlarını çözen toplumlar ise ilerlemek ve gelişmek için; fikir birliği, gönül birliği ve eylem birliği içersinde hareket ederek başarıya ulaşırlar. Dünyada birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyen, toplumsal dayanışmayı sağlayamayan bir tek aile, şirket, dernek, kulüp, kurum, vakıf ya da devlet yoktur ki, başarıya ulaşmış olsun" dedi.


Sözlerine yeni yılı daha anlamlı kılmak için 2019 yılında yapmış oldukları bütün iş ve davranışların muhasebesini yaparak, olumsuzluklardan ders çıkardıklarını kaydeden Başkan Akman; daha iyiye, güzele ve doğruya gitme gayretinde olduklarını vurguladı. Başkan Akman, "Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler aynı ilçede yaşayan insanlar olarak; en önemli sorumluluğumuzun 'Birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak' olduğunu düşünüyorum. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte; el ele vererek beraber çalışarak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bütün Tuşbalı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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