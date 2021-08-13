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Başkan Akman, 'Danışma kurulu' toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Akman, 'Danışma kurulu' toplantısına katıldı

13.08.2021 17:16
Başkan Akman, 'Danışma kurulu' toplantısına katıldı, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Tuşba İlçe Başkanlığı 'Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe yönetimi ile mahalle başkanlarına tamamladığı, devam eden ve hedeflediği mega projeleri hakkında bilgi verdi.

Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Tuşba İlçe Başkanlığı 'Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe yönetimi ile mahalle başkanlarına tamamladığı, devam eden ve hedeflediği mega projeleri hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan düğün salonunda düzenlenen 'Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba Belediyesi'nin AK Partili meclis üyeleri, Tuşba İlçe Başkanlığı kadın ve gençlik kolları başkanları ile partinin ana kademe yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti'nin ilçeye bağlı 67 mahallenin başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasında yürüdükleri için şükür etmeleri gerektiğini söyledi. Halka hizmet gibi kutsal bir görev ve misyon yüklediklerini de anlatan Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, "Arkadaşlar sadece teşkilata ismimizi yazarak isim olsun diye bu teşkilata girmedik. Bizler çalışmak için bu teşkilata üye olduk" dedi.

"5 ayda 7 bin yeni üye kaydı yaptık"

Göreve geldiğinde çalışmayan üye kaydı yapmayan mahalle temsilcileri ile yollarını ayırdıklarını da kaydeden Başdinç, "18 yıl boyunca 10 bin üye yapılmış. Bizler yeni oluşturduğumuz teşkilatlarımızla 5 ayda 7 bin üye kaydı yaptık. Yeterli mi diye sorarsanız elbette yeterli değildir. İnşallah kısa zamanda 7 bin yeni üye kaydını yapmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Biz bu teşkilata başarılı çalışmalar yapmak için geldik. Yerimizde oturmaya gelmedik. Bizler AK Dava'nın 2023 hedefine ulaşması için çalışıyoruz. 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtirmemiz lazım. İşte şimdiden bunu için gece gündüz durmadan çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

"En iyi hizmeti yapmak asli görevimizdir"

Daha sonra bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak işlerinin kolay olmadığını söyledi. Yüklerinin ağır ve sorumluluklarının fazla olduğunu dile getiren Başkan Akman, imkanlar dahilinde hizmetlerin en iyisini yapmanın ise asli görevleri olduğunu kaydetti. Başkan Akman, "Bizler Tuşba Belediyesi olarak bu bilinç ve gayret ile çalışıp ilçemizin en ücra mahallesine hizmet götürme çaba ve gayreti içindeyiz" dedi.

"Teşkilatçılık, gönülde başlayan, gönül diliyle konuşup, takım halinde çalışmaktır"

Teşkilatçılığın, gönülde başlayan, gönül diliyle konuşup, takım halinde çalışmak olduğunun altını çizen Başkan Akman, teşkilatlarıyla birlikte daha kaliteli hizmet üretmek için sürekli istişare halinde olduklarını ve bundan sonra da bu birlikteliği devam ettireceklerini söyledi. Salonda bulunan herkesin derdinin Tuşba'ya ve Tuşba halkına hizmet etmek olduğunu söyleyen Başkan Akman, "Bu nedenle her zaman olduğundan daha fazla çalışarak, Tuşbalı her bir vatandaşımızın gönlüne girmek zorundayız. Bunu da ancak gönül belediyeciliği ve takım ruhu ile sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Biz davanın yerel temsilcileriyiz"

Makamların millete hizmet etmek için var olduğunu anlatan Başkan Akman, AK Parti Tuşba İlçe Teşkilatı; ilçe başkanı, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ve mahalle başkanlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek büyük başarılara imza atacaklarını vurguladı. Bir davanın yereldeki temsilcileri olduklarını söyleyen Başkan Akman, "Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşıyız. Bu nedenle evimizde ve makamlarımızda oturup olup bitenleri seyretme gibi bir lüksümüz olamaz. Böylesine kutsal bir davada onu yalnız bırakamayız. Çünkü O bir ümmetin umududur. Hiç birimizin ümmetin umut bağladığı bir insanı yarı yolda bırakmaya, davasını sekteye uğratmaya hakkı yoktur. Allah'ın izni ile birlik ve beraberliğimizi bu günkü gibi koruduğumuz sürece de aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diye belirtti.

"2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada bizlere büyük görevler düşmekte"

Belediye hizmetlerinin tanıtılması ve yapılan çalışmaların doğru bir şekilde halka aktarılması noktasında da partililer ile mahalle başkanlarında destek isteyen Başkan Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu desteğinizi de belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek ve yapılan çalışmalarımızı hesaplarınızda beğenerek ve paylaşımda bulunarak yapabilirsiniz. Bunu sizden hassasiyetle istirham ediyorum. Çünkü her bir AK Partili belediyelerimizin ve teşkilatlarımızın yapacağı çalışma partimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle sizlerden desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Akman yaptığı konuşmanın ardında Tuşba İlçe Başkanlığı yönetimi ile mahalle başkanlarına slayt eşliğinde tamamlanan Hizmet Binası, İskele 2. Etap Sahil Projesi, Sahil Yolu 1. ve 2. Etap projeleri, bitme aşamasına gelen Ayanıs Halk Plajı, yapımı devam eden Akköprü Millet Bahçesi Projesi ile önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili bir sunum yaptı. AK Parti Van İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Yılmaz ve AK Parti Tuşba Gençlik Kolları Başkanı Hakan Karatekin'in de birer selamlama konuşması yaptığı 'Danışma Kurulu Toplantısı' verilen öğle yemeği ile son buldu. - VAN

Başkan Akman, 'Danışma kurulu' toplantısına katıldı
Başkan Akman, 'Danışma kurulu' toplantısına katıldı
Başkan Akman, 'Danışma kurulu' toplantısına katıldı

Salih Akman, AK Parti, Hisarcık, Tuşba, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Akman, 'Danışma kurulu' toplantısına katıldı - Son Dakika


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