Başkan Akman, engelli vatandaş için asansör yaptı - Son Dakika

Van'ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, geçirdiği iş kazası sonucu 2 ayağı tutmadığından dolayı 5 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum bir şekilde evde yaşamını sürdüren Fikri Ataş isimli vatandaş için asansör yaptırdı.

Yaklaşık 5 yıl önce çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu 2 ayağı tutmayan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye mahkum bir şekilde evde geçiren talihsiz engelli vatandaş Fikri Ataş (50), yaşadığı dört katlı binada asansör olmaması nedeniyle adeta eve mahkum oldu. Maddi durumu iyi olmadığı için yıllardır yaşamını dört duvar arasında geçiren Fikri Ataş'ın hayatı sık sık yaşlı, hasta, engelli, gazi ve şehit aileleri ile kimsesizleri ziyaret eden Başkan Akman'ın kendisini ziyaret etmesi ile değişti. Başkan Akman'ın, gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında engelli vatandaş Fikri Ataş binada yaşadığı asansör sorununu dile getirerek yardım istemesi üzerine hemen harekete geçen belediye ekipleri, çok kısa bir sürede dört katlı binaya asansör yaptı.

Fikri Ataş, "5 yılım 4 duvar arasında geçti"

Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarının yapıldığı şu günlerde, birçok kişi 2 günlük yasağa bile dayanamayıp kendini sokağa atarken, 5 yıldır yaşamını 4 duvar arasında geçiren 4 çocuk babası Fikri Ataş, Belediye Başkanı Salih Akman'ın kendisine verdiği sözü yerine getirerek belediye ekiplerince asansörün kurulduğunu ifade etti. Sık sık Başkan Akman ve ekibine dua eden Fikri Ataş, "Çoluk çocuğun sırtında aşağıya inmek ve çıkmak çok zor oluyordu. Bu yüzden yaklaşık 5 yıldır yaşamım 4 duvar arasında geçti. Asansör yapıldıktan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. 5 yıldır dört duvar arasında yaşıyordum" dedi.

Başkan Akman, "biz sadece görevimizi yaptık"

Evinde ziyaret ederek çiçek verdiği engelli vatandaş Fikri Ataş rahat bir şekilde dışarıya çıkmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Akman, ilçede yaşayan herkesin birer kardeşi olduğunu dile getirerek, "Aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Yeter ki gönüllerde engel olmasın. Bir yerel yönetici olarak her vatandaşımızın derdine ortak olmak ve sıkıntısını gidermek zorundayız. Siz de bir vatandaşımız, bir kardeşimizsiniz. Biz sadece görevimizi yaptık. Sizlerle ilgilenmek bizlerin görevidir. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Asansörün yapılması ile birlikte büyük bir mutluluk yaşayan Fikri Ataş ise hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan asansör ile dört katlı evinden inerek tekerlekli sandalyesiyle rahat bir şekilde sokağa çıktı. - VAN