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Başkan Akman: "İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir" - Son Dakika

Başkan Akman: "İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir"

31.05.2021 12:23
Başkan Akman:

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, işçinin alın teri kurumadan hakkını alması gerektiğini belirterek, "Sizlerin gelir düzeyini yükseltmek ve alın terinizin karşılığı olarak emsallerine az rastlanır bir zam yaptık" dedi.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, işçinin alın teri kurumadan hakkını alması gerektiğini belirterek, "Sizlerin gelir düzeyini yükseltmek ve alın terinizin karşılığı olarak emsallerine az rastlanır bir zam yaptık" dedi.

Tuşba Belediyesine bağlı Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesini esas alan "Toplu İş Sözleşmesi" imzalandı. İmza töreninde bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, işçiliğin önemine değindi. Akman, "İşçi kimdir? İşçi; emek harcayandır, alın teri dökendir, aldığı paranın hakkını verendir. İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir. Peygamber Efendimizin (SAV) 'İşçinin ücretini, alın teri kurumadan önce ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz de işçinin ücretini alnının teri kurumadan vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bir yılı aşkın süredir devam eden korona virüsle mücadelede sağlık çalışanları gibi en ön safta yer alan görünmez kahramanlarsınız. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çünkü siz halkımıza hizmet etmek gibi şerefli bir görevi yürütüyorsunuz. Bunun da mutlaka bir karşılığı olacaktır ve olmalıdır" dedi.

"Yüzde 30 oranında bir zam yaptık"

Protokol kapsamında işçilere yüzde 30 oranında bir zam yaptıklarını söyleyen Akman, "Yaklaşık 9 ay önce sizlerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarınızın belirlenmesini esas alan 'Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü'nü imzaladık. Sizlerin gelir düzeyini yükseltmek ve alın terinizin karşılığı olarak emsallerine az rastlanır bir zam yaptık. Annenizin ak sütü gibi helal olsun. Şimdi de sosyal haklarınız ile birlikte ortalama yüzde 30 oranında bir zam yaptık. Bu da önceki dönemde olduğu gibi oran olarak emsallerine az rastlanılır bir zamdır. Bu zam oranını çok zengin bir belediye olduğumuz için değil, siz emekçi kardeşlerimize, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir" diye konuştu.

Yapılan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Akman, "Emekçi kardeşlerim diyorum; çünkü sizler emeğin, alın terinin vücut bulmuş halisiniz. Özellikle son zamanlarda talihsiz bir salgınla mücadele ettiğimiz bir dönemde dahi görevlerinizi büyük bir azim ve özveriyle, takdire şayan bir fedakarlıkla yerine getirerek gurur kaynağımız oldunuz. Yaşanan pandemi sürecinde belediye olarak birçok konuda tasarruf yoluna gitmek zorunda kalmamıza rağmen siz işçi kardeşlerimizin emeğinin, alın terinin, hizmetinin karşılığını verme konusunda tasarruf yoluna gitmedik ve gitmemiz söz konusu da olamaz. İmkanımız doğrultusunda bütçemizin el verdiği sınırlar içerisinde en iyi zammı dün olduğu gibi bugün de yaptık. Bu duygu ve düşüncelerle toplu iş sözleşmemizin sizlere ve ailelerinize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Tuşba'yı sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise Belediye Başkanı Salih Akman'a çalışanlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Program, işçilerin Başkan Akman'a çiçek ve plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - VAN

Başkan Akman: İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir
Başkan Akman: İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir
Başkan Akman: İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir
Başkan Akman: İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir
Başkan Akman: İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir
Başkan Akman: İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir
Başkan Akman: İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir

Salih Akman, Tuşba, işçi, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akman: 'İşçi, alın teri kurumadan hakkını alması gerekir' - Son Dakika


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