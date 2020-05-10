Başkan Akman, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van- Bahçesaray karayolunda yaşanan çığ felaketinde şehit olanların annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Tuşba Belediyesi, gerek değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda gerekse görevini icra ederken şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan annelerini unutmadı.

Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret eden Akman, 4 Şubat'ta Bahçesaray karayolundaki Karabet Geçidi'nde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in Altıntepe Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Görev şehidi Mehmetcan Taşdemir'in annesi İran Taşdemir'in Anneler Günü'nü kutlayan Akman, her zaman şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Akman, belediyenin kapısının her zaman şehit ailelerine açık olduğunu belirterek, "Şehit ailelerini düzenli olarak ziyaret ederek onları hiç yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Şehit ailelerinin isteklerini imkanlar dahilinde yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Mehmetcan kardeşimiz görevi başında iken yaşanan çığın altında kalarak şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. Geride bıraktığı çocukları bize emanettir. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek sıkıntılarını iletebilirler." dedi.

Başkan Akman, ziyaret ettiği şehit annelerinin Anneler Günü'nü tebrik edip, çeşitli hediyeler verdi.