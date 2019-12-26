Başkan Akmurat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Başkan Akmurat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Başkan Akmurat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

6 saat önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Başkan Akmurat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı, System.String[]

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Başkan Akmurat "haber" kategorisinde "Şehitlere Saygı" isimli fotoğrafına oy verdi.


Başkan Akmurat,"yaşam" kategorisinde "Huzur Yaylası" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde ise "Millilerden Asker Selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Akmurat, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve çok başarılı bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, İhsan Akmurat, Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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