Son Dakika Haberleri: Başkan Akmurat Hastaları Ziyaret Etti

Başkan Akmurat Hastaları Ziyaret Etti

1 saat önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Akmurat Hastaları Ziyaret Etti, System.String[]
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ile Baskil Devlet Hastanesine gelen Akmurat, görev yapan personelle sohbet etti, ardından tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Akmurat, büyük özveriyle çalışan hastane personeline teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:58 Kaynak: AA

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