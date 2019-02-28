Başkan Akmurat Hastaları Ziyaret Etti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.



Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ile Baskil Devlet Hastanesine gelen Akmurat, görev yapan personelle sohbet etti, ardından tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Başkan Akmurat, büyük özveriyle çalışan hastane personeline teşekkür etti.

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