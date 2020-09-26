Başkan Akmurat'tan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Özer Dinçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akmurat, Yüzbaşı Dinçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, ilçe ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Dinçer'e yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni eden Akmurat, "Çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

Başkan Akmurat'a, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve İl Genel Meclis Üyesi Mitat Gündüz de eşlik etti.