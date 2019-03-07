Son Dakika Haberleri: Başkan Akmurat'tan Regaip Kandili Mesajı

Başkan Akmurat'tan Regaip Kandili Mesajı

38 dakika önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akmurat'tan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Regaip Kandili'nin mübarek üç ayların manevi havasının da ilk esintisi olduğunu kaydeden Akmurat, mesajında şunlara yer verdi:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak nitelendirilen üç ayların ilk kandil gecesini kardeşlik, barış ve hoşgörü duyguları içinde idrak etmeliyiz. Bütün dargınlıkları, kırgınlıkları gönüllerimizden bertaraf ederek, manevi duygularımızı ve gönüllerimizi aydınlatan bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzura vesile olmasını temenni eder, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:07 Kaynak: AA

İhsan Akmurat, Baskil, Regaib Kandili, Güncel
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